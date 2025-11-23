Maxi-assegno per le pensioni di dicembre

Con l’arrivo di dicembre, milioni di pensionati italiani si preparano a ricevere uno dei cedolini più ricchi dell’anno. L’assegno di fine 2025 sarà infatti composto da diversi elementi: tredicesima, possibile bonus integrativo, eventuale quattordicesima per chi rientra nella seconda finestra e sospensione temporanea delle addizionali regionali e comunali.
Bonus aggiuntivo di dicembre: fino a 154,94 euro
Come previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, anche a dicembre 2025 l’INPS erogherà il bonus integrativo, lo stesso che nel 2024 ammontava a 154,94 euro.
Chi può riceverlo
Il bonus spetta ai titolari di pensioni INPS, escluse però:
pensioni e assegni sociali, prestazioni assistenziali e invalidità civile
pensioni dei dipendenti di enti creditizi
pensioni dei dirigenti d’azienda
trattamenti che non hanno natura pensionistica
Requisiti economici
1. Limiti sull’importo della pensione
Il reddito annuo non deve superare il trattamento minimo annuo maggiorato del bonus.
Se la pensione è compresa tra minimo e minimo + bonus, viene riconosciuta solo la differenza.
2. Limiti di reddito IRPEF
Pensionati soli: reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo.
Pensionati coniugati/uniti civilmente: reddito familiare entro tre volte il minimo e, contemporaneamente, rispetto del limite personale.
Tredicesima 2025: quando arriva e come calcolarla
La tredicesima sarà pagata a partire da lunedì 1° dicembre 2025 insieme alla rata mensile ordinaria.
Calcolo dell’importo
somma dei ratei lordi percepiti nel 2025
divisione per 12 mensilità
importo proporzionale nel caso di pensioni in pagamento da meno di un anno
Tassazione
La tredicesima resta soggetta alle aliquote IRPEF ordinarie:
23% fino a 28.000 euro
35% da 28.001 a 50.000 euro
43% oltre 50.000 euro
Sulla tredicesima non spettano detrazioni, motivo per cui l’importo netto risulta più basso rispetto alle mensilità ordinarie.
Quattordicesima 2025: requisiti e categoria coinvolta
A dicembre 2025 riceveranno la quattordicesima i pensionati inclusi nella seconda finestra annuale, cioè coloro che non hanno percepito l’importo a luglio. Lo scorso anno i beneficiari di questa finestra erano circa 200.000.
Requisiti
Età minima: 64 anni compiuti nel secondo semestre 2025
Contributi: maturazione del diritto alla pensione nel corso del 2025, con contestuale rispetto del requisito anagrafico
Dicembre 2025: cedolino più ricco grazie alle addizionali sospese
Oltre ai bonus e alla tredicesima, l’assegno di dicembre 2025 sarà più elevato anche per la sospensione delle addizionali locali. Le trattenute regionali e comunali vengono infatti azzerate nel cedolino di novembre, con un effetto positivo sul pagamento di dicembre.
Calendario dei pagamenti di dicembre 2025
Accredito bancario/postale
Per chi riceve la pensione tramite bonifico, il pagamento arriverà lunedì 1 dicembre 2025.
Ritiro in contanti allo sportello
Come di consueto, il ritiro avverrà seguendo la suddivisione alfabetica:
Lunedì 1 dicembre: A – B
Martedì 2 dicembre: C – D
Mercoledì 3 dicembre: E – K
Giovedì 4 dicembre: L – O
Venerdì 5 dicembre: P – R
Sabato 6 dicembre (solo mattina): S – Z