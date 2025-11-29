Mattarella a Pompei incontra i volontari e don Patriciello

In occasione di una visita privata al Parco Archeologico di Pompei, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le ragazze e i ragazzi della cooperativa sociale Il Tulipano, realtà impegnata da anni nell’inclusione lavorativa e sociale di persone con disabilità cognitiva e autismo. Ad accompagnarlo, il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, che ha guidato la delegazione fino alla Parvula Domus, la fattoria culturale e sociale dove la cooperativa porta avanti progetti di agricoltura sociale e cura delle aree verdi.

Secondo quanto riferito dalla cooperativa, il Presidente si è intrattenuto a lungo con i giovani, ascoltando direttamente da loro le attività svolte e mostrando grande interesse, arrivando anche a scattare alcune foto insieme.

Il presidente della cooperativa, Giovanni Minucci, ha definito l’incontro un riconoscimento prezioso per il lavoro svolto: «Le parole di Mattarella sono state uno stimolo importante a proseguire. Ha sottolineato l’importanza dell’inclusione nel mondo del lavoro, dando ai nostri ragazzi una gioia autentica e nuova motivazione». Minucci ha ricordato come il progetto del Tulipano, integrato nella gestione del verde del Parco di Pompei, si stia affermando come modello internazionale di inclusione delle persone più fragili.

Don Patriciello invitato a sorpresa: “Ho consegnato al Presidente l’album delle foto della sua visita in parrocchia”

Alla visita riservata ha preso parte anche don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, invitato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Il sacerdote ha potuto consegnare al Capo dello Stato un album fotografico che raccoglie le immagini della visita a sorpresa che Mattarella fece nella sua parrocchia lo scorso 5 gennaio.

«Sapevo da tempo che desideravo consegnare questo album», ha spiegato il parroco. «Questa mattina ho potuto incontrare il Presidente, che era accompagnato dalla figlia. Abbiamo sfogliato le foto insieme e ho avuto modo di raccontargli il mio impegno nel mantenere vivo il ricordo di Giuseppe Di Matteo, vittima della mafia a 16 anni, cui il Comune di Lusciano ha deciso di intitolare un campo di calcio».

Don Patriciello ha definito l’incontro emozionante, ricordando il saluto caloroso ricevuto dal Presidente prima di lasciare il gruppo per raggiungere un altro impegno pastorale.

Una visita riservata tra vicoli e domus

L’intera visita del Presidente agli Scavi di Pompei è stata gestita nel massimo riserbo. Oltre alla figlia di Mattarella e a don Patriciello, erano presenti il direttore Zuchtriegel, che ha guidato il percorso tra vicoli e domus, e le scorte del Capo dello Stato e del sacerdote.