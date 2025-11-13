Maria Rosaria Boccia ci ripensa e decide di tornare in campo. Dopo l’annuncio del 5 novembre, con cui aveva comunicato il ritiro dalla corsa a consigliere regionale della Campania nello schieramento guidato dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, la Boccia annuncia oggi il suo ritorno alla politica attiva.

“Ho attraversato la tempesta e l’ho trasformata in forza”

La decisione di ritirarsi era arrivata dopo aver ricevuto un secondo avviso di garanzia nell’ambito della vicenda Sangiuliano, ma la riflessione di questi giorni ha portato la candidata a cambiare rotta.

“Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino. Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza”, dichiara Boccia.

Un messaggio di rinascita personale e politica, che la protagonista definisce come una scelta di responsabilità verso la propria terra e la comunità che la sostiene.

Il sostegno di Bandecchi: “Rispetto e fiducia reciproca”

Nel suo annuncio, Maria Rosaria Boccia ha voluto ringraziare Stefano Bandecchi, leader del movimento con cui si candida, per la fiducia e la vicinanza mostrate in ogni momento.

“Ringrazio di cuore Stefano Bandecchi, che con rispetto e fiducia ha condiviso ogni mia scelta, sostenendomi senza mai impormi nulla. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco”, aggiunge Boccia.

Conferenza stampa a Castellammare di Stabia

Per ufficializzare il suo ritorno, Maria Rosaria Boccia terrà una conferenza stampa domani, alle ore 14:30, presso il Gran Caffè NAPOLI di Castellammare di Stabia, insieme a Stefano Bandecchi.

Sarà l’occasione per presentare le nuove linee programmatiche e spiegare le motivazioni alla base della sua decisione di riprendere la corsa elettorale.

“Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti. Perché la vera libertà è non smettere mai di credere nel cambiamento. È tempo di ricominciare, insieme”, conclude Boccia.