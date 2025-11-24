Maltempo, ecco tutte le città con le scuole chiuse

A causa dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile regionale, numerosi comuni della Campania hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 25 novembre. L’elenco delle amministrazioni che hanno optato per la sospensione delle attività didattiche è in aggiornamento costante; nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni da parte dei sindaci.

Di seguito l’elenco dei comuni della provincia di Napoli che hanno già ufficializzato la chiusura delle scuole.

Comuni della provincia di Napoli con scuole chiuse il 25 novembre

Afragola

Bacoli

Barano

Cardito

Casoria

Casamicciola Terme

Castellammare di Stabia

Forio

Giugliano

Ischia

Lacco Ameno

Marano

Meta di Sorrento

Massa Lubrense

Monte di Procida

Mugnano

Napoli

Piano di Sorrento

Poggiomarino

Pozzuoli

Procida

Sant’Agnello

Serrara Fontana

Torre del Greco

Vico Equense

Le amministrazioni locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.