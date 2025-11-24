Maltempo, ecco tutte le città con le scuole chiuse

A causa dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile regionale, numerosi comuni della Campania hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 25 novembre. L’elenco delle amministrazioni che hanno optato per la sospensione delle attività didattiche è in aggiornamento costante; nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni da parte dei sindaci.
Di seguito l’elenco dei comuni della provincia di Napoli che hanno già ufficializzato la chiusura delle scuole.
Comuni della provincia di Napoli con scuole chiuse il 25 novembre
Afragola
Bacoli
Barano
Cardito
Casoria
Casamicciola Terme
Castellammare di Stabia
Forio
Giugliano
Ischia
Lacco Ameno
Marano
Meta di Sorrento
Massa Lubrense
Monte di Procida
Mugnano
Napoli
Piano di Sorrento
Poggiomarino
Pozzuoli
Procida
Sant’Agnello
Serrara Fontana
Torre del Greco
Vico Equense
Le amministrazioni locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.