La provincia di Caserta è stata colpita da forti piogge fin dalle prime ore della mattinata, causando allagamenti e disagi diffusi alla circolazione. Tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono mobilitate per rispondere alle numerose richieste di intervento arrivate alla sala operativa.

Salvati un neonato e un bambino in auto

Tra le operazioni più delicate si segnala il salvataggio di un neonato di sette mesi e di un bambino di un anno, rimasti bloccati all’interno delle rispettive autovetture insieme ai genitori nei pressi del Villaggio Coppola. I vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente i veicoli in difficoltà, mettendo in sicurezza le famiglie e trasferendole in un’area non esposta al rischio di allagamenti.

Oltre 25 interventi già effettuati

Secondo quanto riportato dai soccorritori, gli interventi portati a termine finora sono 25, ma le segnalazioni continuano ad aumentare. Le chiamate riguardano smottamenti, rami pericolanti, auto in panne a causa dell’acqua, incendi di veicoli e situazioni di soccorso a persone bloccate.

Castel Volturno e Mondragone tra le aree più colpite

Le zone maggiormente interessate dal maltempo risultano essere quelle di Castel Volturno e Mondragone. In queste località operano le squadre dei distaccamenti di Mondragone e Teano, impegnate nella messa in sicurezza delle aree critiche e nella gestione delle emergenze ancora in corso.