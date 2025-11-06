Dal 15 novembre al 28 dicembre, Angri si trasforma nella città della magia e delle meraviglie natalizie. Torna Magic Castle 2025, l’evento che ogni anno accende il cuore del centro storico e del Castello Doria con un’atmosfera unica fatta di luci, musica e sorrisi.

Promosso dal Comune di Angri – Città d’Arte, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato con la partecipazione gratuita di CM Advisor, insieme al coinvolgimento di scuole, associazioni locali e partner privati, che insieme daranno vita a un percorso emozionale capace di unire tradizione, creatività e divertimento. Magic Castle è un appuntamento che quest’anno regalerà forti emozioni a tutti i partecipanti – dichiara l’assessore alla cultura Mariagiovanna Falcone – Unisce la tradizione natalizia alla valorizzazione dei nostri luoghi storici e offre a famiglie e bambini momenti di autentica condivisione.

Quest’anno, grazie alla sinergia tra istituzioni, scuole, associazioni e partner privati, l’edizione sarà ancora più magica, inclusiva e luminosa.”

Dal 15 novembre al 28 dicembre, Piazza Doria e la Villa Comunale ospiteranno un villaggio natalizio da fiaba, che sarà aperto ogni sabato e domenica, con un ricco programma di spettacoli, esibizioni e animazione per tutte le età.

I visitatori potranno passeggiare tra le casette dei mercatini di Natale, degustare le proposte dell’area street food, ammirare la ruota panoramica e divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Le giostre e le attrazioni per bambini saranno attive tutti i giorni, rendendo l’esperienza magica e accessibile a chiunque voglia immergersi nello spirito del Natale.

Novità di questa edizione è il Trenino della Magia, un tour suggestivo che accompagnerà i visitatori alla scoperta del centro storico e delle vie più caratteristiche della città, regalando scorci incantati e momenti di pura meraviglia.

La magia continua ogni giorno al Castello Doria

Dal 1° al 24 dicembre, il Castello Doria di Angri aprirà le sue porte a grandi e piccini per accogliere il Castello di Babbo Natale.

L’ingresso sarà gratuito per tutti, per consentire a ogni famiglia di vivere un’esperienza indimenticabile.

Due piani di pura magia ospiteranno i laboratori degli elfi, le aree gaming, il cinema natalizio, installazioni interattive e il prestigioso Salone dei Doria del 1300, dove Babbo Natale accoglierà i bambini per raccogliere i loro desideri.

Non mancherà il Presepe immersivo, un’installazione moderna e suggestiva che unisce innovazione e tradizione, offrendo un modo nuovo di vivere il racconto della Natività.

Magic Castle 2025 sarà aperto anche a scuole, gruppi turistici e famiglie, con visite guidate e percorsi didattici personalizzati.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per promuovere il territorio, grazie anche alla possibilità di estendere l’esperienza con tour organizzati nelle vicine località di Pompei, Napoli, Salerno e la Costiera Amalfitana.

Magic Castle 2025 – Vivi la Magia del Natale ad Angri!