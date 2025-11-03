Negli ultimi giorni sono segnalati diversi avvistamenti di lupi all’interno del centro abitato, fino alla piazza principale del paese. La presenza dei predatori, ormai non più limitata alle aree rurali, sta destando preoccupazione tra i residenti, già abituati a convivere con i frequenti passaggi dei cinghiali.

Lupi sempre più vicini alle abitazioni

Secondo quanto riportato da cittadini e testimoni, gli animali si muoverebbero nelle ore notturne, attratti probabilmente dalla ricerca di cibo e dalle discariche domestiche.

Gli esperti spiegano che si tratta di un fenomeno legato ai cicli naturali della fauna locale: la popolazione di lupi, in aumento negli ultimi anni, tende a spingersi verso i centri abitati quando la disponibilità alimentare nelle campagne diminuisce.

Dalla curiosità alla paura

Se in passato la preoccupazione principale riguardava i cinghiali, ormai molto presenti nei centri urbani del Beneventano, oggi cresce l’allarme per possibili incontri ravvicinati con i lupi.

Gli abitanti di San Bartolomeo in Galdo raccontano di un misto di timore e smarrimento, alimentato anche dalla rarità di simili episodi in zone così popolate.

Invito alla prudenza

Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a mantenere la calma, evitando comportamenti che possano attirare gli animali o mettere a rischio la sicurezza pubblica.

In parallelo, gli esperti di fauna selvatica ricordano che il lupo, pur essendo un predatore, non rappresenta una minaccia diretta per l’uomo se non viene disturbato o provocato.