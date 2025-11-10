Un esemplare di lupo di circa tre anni rinvenuto senza vita lungo la strada in contrada Scandoglio, nella frazione di Ponteromito a Nusco, in Alta Irpinia. L’animale giaceva al margine della carreggiata quando un cittadino, notandolo, ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’ASL di Avellino, che hanno provveduto a recuperare la carcassa e a trasferirla presso l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, dove sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte.

Secondo le prime ipotesi, il lupo potrebbe essere rimasto vittima di un avvelenamento, mentre è esclusa la possibilità di un investimento stradale, poiché sul corpo non sono riscontrati segni di impatto con veicoli.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e verificare l’eventuale presenza di esche velenose nella zona. L’episodio si inserisce nel contesto delle azioni di tutela della fauna selvatica che interessano l’area montana dell’Alta Irpinia, habitat naturale del lupo appenninico.