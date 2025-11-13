Attimi di tensione alla fermata Ottaviano della metropolitana linea A di Roma, dove lo youtuber ed ex pugile Simone Ruzzi, noto al pubblico come Cicalone, è aggredito da un gruppo di almeno cinque borseggiatori. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto mentre Ruzzi stava registrando alcune riprese per il suo canale YouTube e per il format “Scuola di Botte”, incentrato sulle attività delle bande di borseggiatori che agiscono all’interno delle stazioni della metro capitolina.

Durante l’aggressione sono rimasti coinvolti anche alcuni addetti alla vigilanza presenti sul posto. Dopo l’attacco, i responsabili si sono dati alla fuga in direzione di viale Giulio Cesare, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori.

Simone Ruzzi ha poi pubblicato sulle storie Instagram alcune immagini che documentano le conseguenze dell’assalto: nella foto si vede lo youtuber all’interno di un’ambulanza, con escoriazioni visibili sul sopracciglio, sullo zigomo e alla bocca.