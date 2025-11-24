Lo scontro tra treno e gru ha provocato l’amputazione della gamba a un operaio

Grave incidente sul lavoro nella serata di venerdì 21 novembre allo scalo merci di Maddaloni-Marcianise, in provincia di Caserta. Intorno alle 19.30 un vagone di un treno merci è entrato in collisione con una gru durante una manovra, causando il ferimento di un operaio. L’impatto ha provocato l’amputazione della gamba dell’uomo dal ginocchio in giù. A denunciarlo è la Filt Cgil, tramite il segretario regionale Angelo Lustro e il segretario provinciale Tommaso Pascarella, che hanno espresso «profonda vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia».

L’intervento dei soccorsi

Immediata la mobilitazione delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118 dell’Asl di Caserta. L’operaio, identificato come Mario I., è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è attualmente ricoverato.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’allarme dei sindacati

Secondo quanto riferito dalla Filt Cgil, l’incidente è avvenuto durante una normale operazione di manovra tra un carro ferroviario e una gru. Il sindacato sottolinea come questo episodio rappresenti l’ennesimo grave infortunio sul lavoro in Campania.

«Ancora una volta ci troviamo davanti a un fatto drammatico che ripropone l’urgenza di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro» scrive la Filt Cgil. «Non possiamo e non dobbiamo abituarci a eventi simili. Ogni incidente è una ferita profonda per tutto il mondo del lavoro».

