Lo gettano in mare, catturati due estorsori

Due uomini ritenuti vicini al gruppo malavitoso Vitale, storicamente legato al clan D’Alessandro, sono stati arrestati dai carabinieri di Castellammare di Stabia con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le misure cautelari in carcere sono state emesse dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Le minacce e l’aggressione durante il sopralluogo

L’episodio risale al 10 ottobre scorso. Il perito assicurativo, incaricato di redigere una relazione su un sinistro nautico, sarebbe intimidito affinché producesse una perizia utile a ottenere un indennizzo più elevato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due indagati lo avrebbero prima minacciato con frasi intimidatorie e, mentre stava effettuando le fotografie alla barca coinvolta, lo avrebbero afferrato e spinto in mare, intimandogli di non tornare più a Castellammare.

I destinatari delle misure cautelari

I provvedimenti riguardano:

Enzo Guarino, 42 anni

Francesco Gargiulo, 47 anni

Entrambi sono ritenuti dagli investigatori parte di un contesto criminale che avrebbe tentato di condizionare l’attività tecnica del perito per ottenere un vantaggio economico illecito.

