La Polizia di Stato sta indagando sul ferimento di un uomo di 40 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco nel corso della notte a Napoli. Gli agenti del Commissariato Bagnoli sono intervenuti all’ospedale San Paolo, dove l’uomo era accompagnato dopo aver riportato una ferita da proiettile. Secondo quanto riferito ai poliziotti, il 40enne sarebbe coinvolto in una lite con alcuni ragazzi in via Evangelista Torricelli, nel quartiere Pianura. Il diverbio, stando alla sua versione, sarebbe degenerato a causa di motivi banali fino al momento dello sparo.

Dopo le cure mediche, l’uomo è dimesso con una prognosi di 20 giorni. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, acquisendo elementi utili e verificando il racconto del ferito per individuare i responsabili e comprendere l’esatta natura della lite.