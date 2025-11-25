Lite tra giovanissimi, 15enne finisce accoltellato

Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato nella notte all’ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, dopo essere stato ferito con una coltellata alla gamba mentre si trovava con alcuni amici in piazza Carlo III. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, che ha già ascoltato alcuni testimoni e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L’allarme è scattato intorno alle 23 di ieri, 23 novembre, quando al 118 è giunta la segnalazione di un giovanissimo ferito in strada. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dei Pellegrini, poiché la ferita si trovava vicino all’arteria femorale. Una volta in ospedale, i sanitari hanno però escluso il pericolo di vita: il fendente non ha lesionato vasi importanti.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta una volante del commissariato Vicaria-Mercato. I responsabili si sarebbero allontanati subito dopo i fatti; gli agenti avrebbero rinvenuto alcune tracce di sangue a terra.

Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una lite tra la comitiva del 15enne e un altro gruppo di giovanissimi che frequenta abitualmente la zona. La dinamica e il movente della discussione sono ancora in fase di accertamento.