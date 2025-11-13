L’INPS ha presentato il nuovo Portale Famiglia, una piattaforma digitale pensata per semplificare l’accesso a bonus, servizi e prestazioni destinati ai nuclei familiari con figli o persone a carico. L’obiettivo è raccogliere in un solo spazio tutte le informazioni e le procedure oggi distribuite tra più sezioni del sito dell’Istituto.
Cosa si potrà fare con il Portale Famiglia
Il nuovo sportello online consentirà di:
Richiedere i principali bonus familiari direttamente dal portale;
Verificare lo stato delle domande già inviate;
Consultare lo storico delle prestazioni ricevute;
Gestire comunicazioni e aggiornamenti con l’INPS in modo rapido.
L’accesso sarà possibile tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).
I bonus e le prestazioni disponibili
All’interno del Portale Famiglia saranno progressivamente integrati tutti i principali strumenti di sostegno economico, tra cui:
Assegno unico universale;
Bonus asilo nido;
Indennità di maternità e paternità;
Congedi parentali;
Sussidi per figli con disabilità;
Altri bonus temporanei o straordinari.
In futuro, il sistema potrà anche offrire suggerimenti personalizzati in base alla situazione familiare dell’utente.
Come sarà organizzato il portale
L’interfaccia sarà intuitiva e suddivisa per sezioni tematiche. Dopo l’accesso, ogni utente troverà:
una dashboard personalizzata con i dati del nucleo familiare;
l’elenco dei bonus attivi o richiedibili;
lo stato delle pratiche e delle domande in corso;
notifiche e scadenze aggiornate.
L’obiettivo è semplificare la navigazione anche per chi non ha dimestichezza con i portali della pubblica amministrazione.
Cosa cambia rispetto a prima
Attualmente, ogni bonus o agevolazione INPS dispone di una sezione separata, con procedure e moduli diversi. Il nuovo portale punta a centralizzare tutte le informazioni, riducendo la frammentazione e semplificando la gestione delle pratiche.
Con il Portale Famiglia INPS sarà possibile:
consultare tutto in un unico spazio;
inviare e monitorare le richieste online;
ridurre tempi e passaggi burocratici.
Chi potrà utilizzarlo
Il servizio sarà accessibile a:
genitori con figli minorenni;
famiglie con persone a carico;
tutori o rappresentanti legali;
CAF e patronati autorizzati ad assistere i cittadini.
Non sarà necessario alcun accreditamento speciale: sarà sufficiente accedere con credenziali digitali SPID, CIE o CNS.
Quando sarà attivo
Secondo quanto comunicato dall’INPS, il Portale Famiglia sarà online entro la fine del 2025, con una prima fase di test riservata a un gruppo limitato di utenti.
Il rilascio completo è previsto nei mesi successivi.
Perché è utile per i genitori
Il nuovo portale rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più digitale e accessibile.
Per chi ha figli o familiari a carico, gestire bonus e pratiche online diventerà più semplice, con meno moduli da compilare e informazioni più chiare.
Un progetto che punta a ridurre la burocrazia e rendere i servizi dell’INPS davvero a misura di famiglia.