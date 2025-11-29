L’imputato si taglia i polsi durante l’udienza del processo

Momenti di forte tensione si sono verificati nell’aula 33 del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, dove il detenuto Vincenzo Consolazio, 38 anni, ha compiuto un gesto autolesionistico nel corso di un’udienza. L’uomo, recluso nel carcere di Carinola per altri reati, era imputato in un procedimento per minacce contro la compagna, risalenti al 2018.

Durante la seduta, Consolazio si è improvvisamente ferito al polso sinistro con un oggetto tagliente, provocando una copiosa perdita di sangue che ha generato panico tra i presenti. Il personale giudiziario ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri e del personale di sicurezza interno al Palazzo di Giustizia. L’episodio è rientrato dopo l’arrivo del magistrato di Sorveglianza Marco Puglia e della direttrice della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, presenti in tribunale per altre attività.

Le accuse del detenuto: violenze e condizioni critiche in cella

Davanti a magistrati, avvocati e agenti, Consolazio ha dichiarato di aver subito nel carcere di Carinola episodi di violenza da parte di altri detenuti, legati – secondo la sua versione – a questioni riguardanti il fratello. Ha inoltre denunciato condizioni di vita estremamente difficili: celle prive di riscaldamento, docce con acqua fredda, servizi igienici inadeguati e persino l’utilizzo di uno spazio della sala colloqui come cella di isolamento provvisoria, poiché quella ufficiale era occupata.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, altre forze dell’ordine e gli agenti della polizia penitenziaria che hanno gestito la situazione fino al completo ripristino dell’ordine in aula.

Consolazio è stato poi accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise per le cure necessarie e successivamente trasferito in un’altra struttura.