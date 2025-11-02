Lidl Italia avvia nuove campagne di assunzione in diverse regioni del Paese. La nota catena della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) offre opportunità di lavoro e formazione nei punti vendita, nella sede centrale di Arcole (Verona) e nei centri logistici regionali. Le selezioni sono rivolte a diplomati, laureati e giovani senza esperienza, con contratti sia a tempo indeterminato che di apprendistato.

L’azienda Lidl

Fondata in Germania nel 1930, Lidl Stiftung & Co. KG fa parte del gruppo multinazionale Schwarz, leader europeo nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

In Italia, Lidl Italia S.r.l. conta oltre 750 punti vendita e più di 22.000 dipendenti, con un piano di crescita che prosegue da anni.

Piano di espansione e nuovi posti di lavoro

Nel 2025 l’azienda ha annunciato un importante piano di espansione: 23 nuovi punti vendita aperti tra gennaio e febbraio e 3.000 nuove assunzioni previste entro il prossimo anno.

L’obiettivo dichiarato è raggiungere i 1.000 supermercati entro il 2030, potenziando anche la logistica e la rete di direzioni regionali.

Le posizioni aperte

Le offerte di lavoro Lidl riguardano principalmente tre aree: Vendite, Logistica e Sede centrale.

In sede e nei centri logistici (Arcole e direzioni regionali):

Collaboratore amministrazione del personale (categorie protette – L.68/99)

Sales Analyst

Talent Acquisition Specialist

Junior Buyer / Buyer Food / Buyer Frutta & Verdura

Figure amministrative e HR

Nei punti vendita:

Addetti vendita part time e full time (in varie regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Trentino, Marche e Sardegna)

Assistant e Store Manager

Operatori di filiale e operatori di magazzino

Addetti vendita appartenenti alle categorie protette

Apprendisti addetti vendita

Programmi per giovani e neolaureati

Lidl propone diversi percorsi formativi e di inserimento destinati a chi è agli inizi della carriera:

Generazione Talenti – percorso annuale per neolaureati con formazione in vendite e soft skills.

Graduate Program Junior Buyer – formazione di 12 mesi per laureati in discipline economiche con conoscenza di inglese e tedesco.

Real Estate Specialist – job rotation in ambito immobiliare e facility management.

Lidl 2 Your Career – programma biennale per under 29 con formazione in aula e sul campo.

Apprendistato GDO – dedicato a neodiplomati tra i 18 e i 29 anni senza esperienza.

Sono previsti anche Recruitment Day e partecipazioni a career day universitari durante tutto l’anno.

Ambiente di lavoro e retribuzioni

Lidl applica il CCNL Commercio e propone contratti a tempo pieno o parziale, con un sistema di retribuzione trasparente e progressivo.

Addetto vendite / operatore di filiale: RAL circa €25.000, pari a €1.200-€1.500 netti al mese.

Store Manager: RAL da €37.000 annui, con possibilità di crescita economica.

Area Manager: oltre €45.000 lordi annui, più benefit e indennità di area.

La retribuzione include tredicesima, premi di produzione e pagamento al minuto delle ore lavorate.

Come candidarsi

Le candidature si effettuano esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Lidl Italia, dove è possibile consultare tutte le posizioni aperte, caricare il curriculum e monitorare lo stato della candidatura.

L’iter di selezione prevede una prima fase di screening online, seguita da colloqui individuali o assessment center a seconda del ruolo.