L’ex torna a seguirla sui social anche dal carcere: “Sono terrorizzata”

Credeva di avere finalmente chiuso con il suo ex dopo la condanna al carcere per stalking, un uomo che in passato avrebbe persino installato uno spyware sul suo cellulare per controllarla. Ma nei giorni scorsi la paura è tornata quando la giovane, 26 anni, ha scoperto su TikTok che l’ex aveva ripreso a seguire il suo profilo. Sconvolta, si è rivolta nuovamente ai carabinieri presentando un’altra denuncia per minacce e atti persecutori. La donna ha spiegato di riconoscere senza dubbi quel profilo social: tempo fa aveva abbandonato TikTok proprio per sottrarsi alle pressioni e ai tentativi di contatto dell’ex compagno. Qualche settimana dopo la condanna in primo grado, però, aveva deciso di riattivare l’account.

La sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 19 novembre, ha condannato il 32enne a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Scorrendo il profilo che l’aveva ricontattata, la ragazza ha riconosciuto post e fotografie dell’uomo, da lei già visti in passato. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è la possibilità che l’imputato sia riuscito a procurarsi uno smartphone in carcere, oppure che abbia affidato le proprie credenziali di accesso a qualcuno all’esterno.

«La richiesta di contatto dal profilo dell’ex fidanzato l’ha fatta ricadere nello stesso stato di prostrazione che ha vissuto per mesi», ha dichiarato il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani. La giovane ora teme nuovamente di uscire di casa.