Legge di Bilancio 2026: novità per Bonus e pensioni

La Legge di Bilancio 2026, già bollinata dalla Ragioneria di Stato, entra ora nella fase parlamentare in cui il testo sarà modificato attraverso emendamenti e votazioni. Le prossime settimane saranno decisive per definire quali misure diventeranno operative dal prossimo anno in materia di fisco, welfare, pensioni e sostegno alle imprese.

L’iter parlamentare: ruolo del Senato e della Camera

Quest’anno il testo sarà esaminato in prima lettura dal Senato, che avrà il compito di approvare il maxiemendamento preparato dal Governo entro metà dicembre, integrando solo le proposte modificate e votate.

La Camera interverrà successivamente con la seconda lettura, presumibilmente prima o subito dopo Natale, per dare il via libera definitivo alla manovra.

Emendamenti: oltre 5.500 proposte, ma solo 400 saranno votate

Gli emendamenti presentati alla manovra superano quota 5.500, con circa 1.700 interventi provenienti dalla maggioranza. Tuttavia, soltanto poco più di 400 sono stati segnalati come prioritari e sottoposti al voto parlamentare.

La necessità di contenere i costi e mantenere l’equilibrio della finanza pubblica rende inevitabili compromessi: non tutti gli emendamenti indicati avranno esito positivo.

La settimana decisiva per la manovra

A poco più di un mese dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, è atteso un nuovo vertice di maggioranza per trovare l’intesa definitiva sulle questioni politicamente più delicate.

Tra i temi al centro del confronto figurano:

regolamentazione degli affitti brevi

misure sulle banche

nuove forme di rottamazione

interventi sulle pensioni

ipotesi di condono edilizio

Il confronto tra le forze politiche si concentra sulla necessità di apportare modifiche senza alterare il quadro dei costi previsti, preservando al tempo stesso l’equilibrio tra le varie istanze di partito.

Le priorità individuate dal Governo

Nonostante l’alto numero di proposte, il Governo ha scelto di concentrare l’attenzione sulle misure ritenute più urgenti. La redazione di Money.it le ha organizzate in dieci macro-aree:

famiglie

fisco

lavoro

istruzione

casa

imprese

sanità

settore bancario

enti locali

leggi e riforme strutturali

L’obiettivo dichiarato è sostenere famiglie, imprese ed enti territoriali, garantendo allo stesso tempo un percorso coerente con la sostenibilità dei conti pubblici in un contesto economico ancora incerto.