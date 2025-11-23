Le clienti prenotano un trattamento estetico, invece si sono ritrovate con una finanziaria aperta

Prenotare un trattamento in un centro estetico e ritrovarsi con un finanziamento attivato senza averne piena consapevolezza. È quanto denunciato da numerosi consumatori delle province di Napoli e Salerno, che si sono rivolti all’associazione Codici per chiarire la correttezza di questa pratica e ottenere assistenza.

Le segnalazioni dei consumatori

Secondo quanto riferito dall’avvocato Giuseppe Ambrosio, legale di Codici Campania, i casi riguardano alcune catene di centri estetici. I clienti avrebbero concordato un trattamento accettando la proposta di pagamento rateale avanzata dagli stessi centri. Solo in un secondo momento, però, avrebbero scoperto di aver firmato un vero e proprio contratto di finanziamento, spesso con la stessa società nei casi segnalati.

Ambrosio precisa che i finanziamenti non prevedono costi aggiuntivi, ma possono comunque generare problemi significativi. Se il pagamento rateale è gestito direttamente dal centro estetico, eventuali ritardi possono essere risolti con maggiore flessibilità. Diversa la situazione quando interviene una finanziaria.

Rischi per i consumatori

In presenza di un contratto con una società finanziaria, il mancato pagamento delle rate comporta infatti la segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie, come il Crif. Due rate consecutive non pagate possono determinare una segnalazione negativa, con ripercussioni importanti sulla possibilità di accedere a prestiti o mutui.

Ambrosio sottolinea come situazioni del genere non siano casi isolati: una spesa imprevista può essere sufficiente a compromettere un equilibrio economico già fragile. Da qui l’esigenza di valutare con attenzione ogni proposta di pagamento rateale.

Le iniziative di Codici

L’associazione giudica lesiva la pratica dei centri estetici che presentano il pagamento a rate senza specificare chiaramente che si tratta di un finanziamento. Codici sta approfondendo la vicenda dal punto di vista legale, per verificare se esistono gli estremi per chiedere la nullità dei contratti sottoscritti dai consumatori coinvolti.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di controllare con cura i documenti prima di firmare, verificare sempre i termini economici proposti e segnalare eventuali irregolarità alle associazioni di tutela.