Lavori Circum, la linea Torre-Poggiomarino ferma per tre giorni

Per consentire importanti interventi di manutenzione infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sulla tratta Torre Annunziata – Poggiomarino sarà sospesa dalle ore 19:00 di venerdì 28 novembre 2025 fino al termine del servizio di domenica 30 novembre 2025. I lavori riguarderanno la sostituzione dei deviatoi nella stazione di Pompei Santuario, un’operazione necessaria per migliorare la sicurezza e l’affidabilità della linea.
Ultime corse disponibili il 28 novembre
Prima dell’interruzione, le ultime corse che percorreranno l’intera tratta saranno:
Treno 4179 in partenza da Napoli per Poggiomarino alle 17:50.
Treno 4184 in partenza da Poggiomarino per Napoli alle 18:30.
Servizio sostitutivo con autobus
Durante la sospensione del traffico ferroviario sarà attivato un servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino. Gli utenti potranno consultare gli orari e i punti di fermata aggiornati sul sito ufficiale dell’operatore.
Ripresa della circolazione
Il servizio ferroviario tornerà operativo sull’intera linea da lunedì 1° dicembre 2025 con il normale orario programmato.