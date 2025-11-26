Lavori Circum, la linea Torre-Poggiomarino ferma per tre giorni

Per consentire importanti interventi di manutenzione infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sulla tratta Torre Annunziata – Poggiomarino sarà sospesa dalle ore 19:00 di venerdì 28 novembre 2025 fino al termine del servizio di domenica 30 novembre 2025. I lavori riguarderanno la sostituzione dei deviatoi nella stazione di Pompei Santuario, un’operazione necessaria per migliorare la sicurezza e l’affidabilità della linea.

Ultime corse disponibili il 28 novembre

Prima dell’interruzione, le ultime corse che percorreranno l’intera tratta saranno:

Treno 4179 in partenza da Napoli per Poggiomarino alle 17:50.

Treno 4184 in partenza da Poggiomarino per Napoli alle 18:30.

Servizio sostitutivo con autobus

Durante la sospensione del traffico ferroviario sarà attivato un servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino. Gli utenti potranno consultare gli orari e i punti di fermata aggiornati sul sito ufficiale dell’operatore.

Ripresa della circolazione

Il servizio ferroviario tornerà operativo sull’intera linea da lunedì 1° dicembre 2025 con il normale orario programmato.

