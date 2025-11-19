Dalle ore 23 di venerdì 21 novembre alle ore 15 di domenica 23 novembre, la stazione di Napoli Centrale sarà interessata da interventi programmati di manutenzione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Trenitalia ha disposto una serie di modifiche alla circolazione di diversi treni del servizio Regionale.

Durante l’intervallo indicato, alcuni collegamenti sulle relazioni Napoli Centrale – Roma Termini (via Formia), Napoli Centrale – Cancello – Caserta e Napoli Centrale – Aversa – Caserta subiranno cancellazioni totali o parziali nella tratta compresa tra Napoli Centrale e Aversa, oltre a variazioni di orario.

Cambiamenti sono previsti anche per alcuni treni delle relazioni Napoli Centrale – Salerno – Sapri – Cosenza, che potranno essere cancellati parzialmente nella tratta Napoli Centrale – Salerno, oltre a registrare modifiche di percorso e ulteriori aggiornamenti sugli orari.

Servizi sostitutivi con bus

Per garantire la continuità del servizio durante i lavori, Trenitalia Regionale ha predisposto corse sostitutive con autobus:

tra Napoli Centrale e Aversa, tra Napoli Centrale e Villa Literno, tra Napoli Centrale e Caserta, tra Napoli Centrale e Salerno.

I tempi di percorrenza potrebbero risultare più lunghi, anche in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori rispetto alla normale capienza dei convogli ferroviari.

Sui mezzi sostitutivi non è consentito il trasporto delle biciclette né degli animali, ad eccezione dei cani guida per le persone non vedenti.

Informazioni per i viaggiatori

Trenitalia invita i passeggeri a consultare i canali informativi ufficiali — sito web, app, biglietterie e infopoint — in prossimità della data del viaggio, per verificare eventuali aggiornamenti. I clienti che hanno acquistato un biglietto regionale digitale riceveranno notifiche tramite e-mail o SMS con le principali variazioni del servizio.