La Polizia ha arrestato un 37enne originario della Mauritania, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione, danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, insieme a una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della Stazione Centrale, a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che stava danneggiando alcune auto in sosta.

Alla vista della polizia, l’uomo ha dato in escandescenza ed è stato bloccato solo dopo una colluttazione. Nel frattempo, un automobilista si è avvicinato agli agenti raccontando di essere stato poco prima avvicinato dal 37enne in via Brin: il soggetto, con una spazzola da lavavetri in mano, avrebbe preteso denaro per pulire il parabrezza e, al rifiuto dell’automobilista, avrebbe colpito e danneggiato la vettura.

Durante le fasi di accompagnamento in Questura, l’arrestato ha continuato ad assumere un comportamento aggressivo, danneggiando anche l’auto di servizio.

Il precedente: anziano ferito per un rifiuto al lavavetri

Un episodio simile era avvenuto a fine luglio in via Vespucci, all’angolo con via Toscano. Un 23enne ghanese aveva insistito per lavare il parabrezza di un automobilista 78enne fermo al semaforo. Al rifiuto dell’uomo, il giovane lo aveva colpito con la spazzola, causandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

Anche in quel caso l’aggressore era arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.