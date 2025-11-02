Un nuovo incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di ieri in via Caravaggio a Napoli, una delle strade cittadine dove i sinistri stradali non sono purtroppo rari. L’episodio ha provocato forti rallentamenti alla circolazione e notevoli disagi per automobilisti e mezzi pubblici. Secondo le prime ricostruzioni, una Peugeot 207 con targa straniera si sarebbe ribaltata dopo aver urtato una Fiat Stelvio mentre procedeva lungo la carreggiata principale. L’auto, capovolta al centro della strada, ha occupato parte della corsia in direzione Fuorigrotta, bloccando temporaneamente il traffico anche nei pressi della fermata dell’autobus di via Caravaggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti dell’Infortunistica Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il conducente della Peugeot, un uomo del 1954, è trasportato in codice rosso all’Ospedale San Paolo. Dopo le prime cure, è dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime verifiche tecniche sarebbe emersa la rottura di un braccetto dell’auto, possibile causa del ribaltamento. L’ipotesi di un guasto meccanico è attualmente al vaglio degli inquirenti.