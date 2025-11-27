Ladro sfonda le vetrine della gioielleria

Il violento temporale che nella serata di ieri ha colpito la penisola sorrentina ha offerto al malvivente quella che riteneva essere l’occasione ideale per mettere a segno un furto di alto valore. Il tentativo si è però concluso con l’arresto di un uomo di circa trent’anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato nel cuore del centro storico di Sorrento.

Il tentativo di furto durante il nubifragio

Intorno alle 22, in un corso Italia insolitamente deserto a causa della pioggia battente, il presunto ladro ha individuato una gioielleria situata tra piazza Tasso e la Cattedrale. L’esercizio, dotato di vetrine antisfondamento, espone abitualmente i preziosi anche nelle ore notturne grazie alla costante illuminazione della zona.

La strada del passeggio, solitamente frequentata da residenti e turisti, ieri sera era vuota. Approfittando delle condizioni meteo e del fragore del temporale, l’uomo ha estratto una spranga di ferro e ha iniziato a colpire con forza le vetrine, confidando nel fatto che nessuno potesse udire i rumori a causa del nubifragio.

L’intervento della polizia

Quando la vetrata stava per cedere, una pattuglia del commissariato di Sorrento ha raggiunto la zona. Gli agenti hanno intimato all’uomo di lasciare l’arma improvvisata e arrendersi. Dopo una breve esitazione, il trentenne ha abbandonato la spranga ed è ammanettato.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo era in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di crack.

Arresto e procedimento

Accompagnato presso il commissariato, è identificato e sottoposto alle procedure di rito. Su disposizione del vicequestore Alfredo Petriccione e sotto la supervisione del responsabile delle volanti Gaetano Starace, per il trentenne è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. Il processo per direttissima è previsto nella mattinata odierna.