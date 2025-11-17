A Napoli sventato un tentativo di intrusione nella pescheria di Peppe di Napoli, imprenditore e volto molto seguito su TikTok. Il fatto è avvenuto durante le ore notturne, quando un individuo ha cercato di introdursi nel locale approfittando del silenzio e dell’assenza di passanti.

Ciò che il malvivente ignorava è che l’attività era da poco dotata di un sistema di sicurezza avanzato: allarmi di ultima generazione e telecamere alimentate da batterie autonome, in grado di continuare a registrare anche in assenza di corrente. Proprio questi dispositivi hanno permesso di riprendere ogni movimento e di inviare immediatamente una segnalazione ai proprietari e alle forze dell’ordine, che sono intervenute evitando il peggio.

Peppe di Napoli ha denunciato l’episodio tramite i suoi canali social, con un messaggio diretto rivolto a chi tenta di danneggiare le attività commerciali della zona. Nelle sue parole, l’imprenditore sottolinea come la tecnologia rappresenti oggi un alleato fondamentale per chi lavora in contesti esposti a continui rischi.

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori, impegnati a identificare i responsabili.

L’accaduto riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza per i negozianti napoletani e l’urgenza di proteggere le attività commerciali con strumenti moderni. Da qui anche l’appello di Peppe di Napoli ai colleghi: investire in sistemi di sicurezza non è più una scelta opzionale, ma una necessità per difendere il proprio lavoro.