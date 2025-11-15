Sono da poco passate le 21 di ieri in via Nuova San Marzano, a Poggiomarino. La luce rossa dei numeri di una sveglia digitale illumina debolmente una camera da letto, ma non è l’unico bagliore nella stanza. Due torce si muovono nell’oscurità: appartengono a due uomini che stanno frugando nei cassetti, riempiendo un sacco con gioielli e denaro. Il proprietario di casa sta rientrando proprio in quel momento. Appena infila la chiave nella serratura, si trova faccia a faccia con i ladri. Uno riesce a scappare immediatamente, mentre l’altro, per tentare la fuga, impugna un cacciavite e lo punta contro di lui. La vittima però non indietreggia: reagisce e riesce a bloccare l’uomo, mentre chiama i Carabinieri al 112 chiedendo aiuto.

L’intervento dei militari

Sul posto interviene una pattuglia della stazione di San Giuseppe Vesuviano agli ordini del comandante Angelo Cardone, che arresta il malvivente bloccato in casa. Si tratta di un 52enne di Boscotrecase, già noto alle forze dell’ordine, che ora dovrà rispondere del reato di furto in abitazione. Sono in corso le indagini per individuare il complice riuscito a dileguarsi.