Momenti di paura in contrada Marrota ad Agropoli, dove un furto in abitazione ha turbato la tranquillità del quartiere. Due uomini, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto irruzione in una casa mentre all’interno si trovavano la proprietaria e la figlia. I malviventi hanno messo a soqquadro ogni stanza, riuscendo a fuggire con un contenitore contenente oggetti in oro e una pistola Beretta calibro 9, regolarmente detenuta dalla famiglia.

La scoperta e le indagini

A scoprire il colpo sono stati gli stessi residenti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Il video delle telecamere, ora al vaglio degli investigatori, potrebbe risultare decisivo per identificare i responsabili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini e raccolto elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

La preoccupazione dei cittadini

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono un rafforzamento dei controlli sul territorio e una maggiore presenza delle pattuglie nelle zone periferiche del comune cilentano.