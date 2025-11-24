Ladri bastonano i cani e portano a segno un colpo da 30mila euro

Colpo da circa 30mila euro in un appartamento di via Circumvallazione ad Avellino, nei pressi del Conservatorio Cimarosa. I ladri, entrati in azione nel corso della serata, hanno portato via oggetti preziosi e orologi di valore approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari. Al rientro, i residenti hanno trovato l’abitazione completamente a soqquadro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire modalità e orari dell’effrazione.

Secondo episodio nelle stesse ore: villa svaligiata a Cesinali

A pochi chilometri dal capoluogo, a Cesinali, un’altra abitazione è stata presa di mira. In questo caso i malviventi, per introdursi nella villetta, avrebbero colpito a bastonate i cani da guardia prima di procedere con il furto. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali collegamenti tra i due episodi e l’eventuale presenza di una banda specializzata che opera nella zona.