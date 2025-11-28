Ladri a scuola portano via 114 computer

I Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno riconsegnato agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer sottratti nella notte del 24 novembre. Il materiale informatico è stato rinvenuto a Napoli, all’interno dell’abitazione di una coppia — un uomo di 32 anni e una donna di 28 — ora denunciata per ricettazione.

La consegna ufficiale si è svolta nell’aula magna dell’istituto superiore “G. Caso” di Piedimonte Matese. All’incontro erano presenti i sindaci di Alife e Piedimonte Matese, Fernando De Felice e Vittorio Civitillo, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale, Bernarda De Girolamo, che ricopre anche il ruolo di vicesindaco di Piedimonte Matese.

Il furto e le indagini

Il furto era avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. I ladri avevano forzato una porta secondaria del complesso scolastico e svuotato completamente un laboratorio informatico, sottraendo più di cento laptop destinati alle attività didattiche. Il valore complessivo del materiale rubato superava i centomila euro e il danno rischiava di bloccare il regolare svolgimento delle lezioni.

Le indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Alife hanno rapidamente indirizzato l’attenzione verso Napoli, dove i computer sono recuperati nell’abitazione della coppia denunciata. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per identificare gli autori materiali del furto.