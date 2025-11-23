L’addio della famiglia circense a Cristian morto a Sant’Anastasia

L’Imperial Royal Circus ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblicato su Facebook: «Christian resterai sempre nei nostri cuori, sei stato un grande artista». Il riferimento è a Christian Quezada Vasquez, giovane stuntman cileno di 26 anni, morto nel tardo pomeriggio di ieri durante la pericolosa esibizione del globo della morte a Sant’Anastasia.

L’incidente, ripreso da diversi spettatori presenti allo spettacolo, ha coinvolto tre motociclisti impegnati nel numero. Oltre alla vittima, un 43enne messicano è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito all’Ospedale del Mare: le sue condizioni, pur serie, da oggi non sono più considerate in pericolo di vita. Il terzo stuntman ha riportato soltanto contusioni.

Comunità circense sotto shock: spettacoli annullati

Questa mattina, con «il dolore nel cuore», la comunità dell’Imperial Royal Circus ha chiuso i cancelli e annunciato l’annullamento di tutte le rappresentazioni previste a Sant’Anastasia, dove il circo sarebbe rimasto fino a domani sera.

La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale diffusa sui social:

«Abbiamo avuto un grave incidente, quindi per contingenti ragioni ci vediamo costretti ad annullare le prossime rappresentazioni. Siete un pubblico caro ed affettuoso, quindi presto torneremo a raccogliere i vostri applausi. Grazie».

Indagini della Procura di Nola

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo per verificare se durante l’esibizione fossero rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa. Gli accertamenti dovranno chiarire dinamica, eventuali responsabilità e caratteristiche tecniche della struttura del globo.

Il cordoglio delle associazioni di categoria

La tragedia ha colpito profondamente l’intero mondo del circo. Il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, ha ricordato la pericolosità del numero del globo della morte, considerato «tra le esibizioni più rischiose». Buccioni ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima, ai componenti del Royal Circus e a tutta la comunità circense.