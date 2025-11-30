La rabbia di Diego Jr: “Il nostro calciatore insultato per il colore della pelle”

Il finale di Portici–Caivanese, gara di Eccellenza terminata 2-3, è stato segnato da un acceso caso extracalcistico. L’allenatore del Portici, Diego Maradona Junior, ha accusato il giocatore ospite Demiro Pozzebon di aver rivolto frasi razziste a Sowe, calciatore del Portici.

Maradona Jr: «Insulti gravissimi, lontani dalla civiltà»

A fine partita Maradona Jr ha denunciato pubblicamente l’episodio, definendolo inaccettabile e profondamente lesivo dei valori sportivi:

«La Caivanese ha sfruttato i nostri errori e meritato la vittoria. Ma quello che è successo va oltre il calcio. Pozzebon ha rivolto un insulto pesantissimo a Sowe per il colore della sua pelle. Sono fatti che mi disgustano. Ringrazio Mariano Improta, unico rappresentante della Caivanese che si è scusato per quanto accaduto».

L’allenatore ha spiegato che nei confronti del suo giocatore sarebbero state pronunciate parole offensive legate sia al colore della pelle sia alla provenienza. «Dobbiamo interrogarci tutti quando emergono episodi del genere», ha aggiunto.

Le critiche alla direzione arbitrale

Maradona Jr ha anche contestato la gestione dell’episodio da parte dell’arbitro:

«L’arbitro, per lavarsene le mani, ha detto di non aver sentito nulla. Se queste cose accadono nel 2025 significa che siamo ancora lontani dalla civiltà. Non ripeto l’insulto perché non intendo scendere allo stesso livello».

Un caso destinato ad avere sviluppi

Le accuse, particolarmente gravi, potrebbero portare a ulteriori verifiche da parte degli organi competenti e della giustizia sportiva. La società Caivanese potrebbe essere chiamata a fornire chiarimenti sull’accaduto, mentre eventuali sanzioni dipenderanno dalle relazioni arbitrali e dalle testimonianze raccolte.