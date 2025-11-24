La nota scalinata napoletana diventa una cascata

Le intense precipitazioni che oggi stanno colpendo Napoli e l’intera area metropolitana, già interessate da un’allerta meteo, stanno creando nuovi disagi e criticità in diverse zone della città. Tra le situazioni più evidenti figura quella della scalinata di San Pietro ai Due Frati, a Posillipo, completamente invasa dall’acqua e trasformata in una vera e propria cascata. Il fenomeno, ripreso in un video diffuso sui social, mostra un flusso continuo e potente che scende lungo i gradini, rendendo impossibile il passaggio e creando condizioni di potenziale pericolo.

Un problema che si ripete a ogni pioggia intensa

Secondo i residenti, non si tratta di un episodio isolato. La particolare conformazione della zona, unita alle carenze del sistema di drenaggio, provoca un rapido deflusso dell’acqua piovana verso la scalinata ogni volta che le precipitazioni diventano più intense. Il risultato è un accumulo improvviso che trasforma i gradini in un vero torrente.

Il video è stato condiviso sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli da un cittadino che ha segnalato l’episodio commentando: «Deputato, ecco cosa è successo a Posillipo».

Allerta meteo e disagi diffusi

La situazione odierna si inserisce in un quadro meteorologico complesso che sta mettendo sotto pressione diverse aree della città, già alle prese con allagamenti, rallentamenti alla circolazione e segnalazioni di dissesti localizzati.

Le autorità comunali e la Protezione Civile stanno monitorando le zone più a rischio, invitando i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti.