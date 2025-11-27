La metropolitana avrà una stazione tutta nuova

Prosegue il programma di modernizzazione della Linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia. Dopo l’apertura dei cantieri nelle stazioni di Piazza Amedeo, Mergellina e Montesanto, partono ora anche gli interventi previsti per la stazione di Piazza Cavour, uno dei nodi più utilizzati da pendolari, studenti e tifosi diretti allo stadio durante le partite del Napoli.

Demolizione dello spartitraffico e prime modifiche alla viabilità

La prima fase dei lavori prevede la demolizione dello spartitraffico di via Foria, nel tratto compreso tra via Stella e via Duomo. Le operazioni saranno eseguite esclusivamente in orario notturno, con avanzamenti di circa 40 metri per volta. Sarà garantita la circolazione veicolare mantenendo due corsie per ogni senso di marcia. Questa fase preliminare avrà una durata stimata di due settimane.

Cantierizzazione dell’area pedonale e del Parco Totò

Successivamente prenderà il via la cantierizzazione dell’area pedonale antistante l’ingresso della stazione, nel tratto compreso tra via Porta San Gennaro e via Stella. Il cantiere interesserà anche la zona retrostante, verso il rione Sanità, includendo una parte del Parco Totò.

I chioschi presenti in piazza non saranno rimossi e sarà quindi garantito il passaggio pedonale verso le aree non coinvolte dai lavori, oltre che l’accesso alla stazione. Sarà invece sospesa la fermata bus ANM in direzione Museo e gli stalli taxi verranno temporaneamente spostati lungo via Foria, nei pressi dell’attraversamento pedonale fronte Porta San Gennaro.

La durata complessiva dei lavori è fissata in sei mesi.

Il commento del Comune

Gli assessori comunali ai Trasporti e alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza ed Enrico Lieto, hanno sottolineato l’importanza dell’intervento all’interno del più ampio piano di riqualificazione della Linea 2:

“Il potenziamento del Trasporto Rapido di Massa è una delle priorità dell’Amministrazione. Con RFI abbiamo portato avanti un percorso progettuale complesso, che oggi consente l’apertura del quarto cantiere dedicato alla rigenerazione e alla completa modernizzazione delle stazioni della metropolitana storica di Napoli.”