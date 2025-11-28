La frana a Montevergine tiene bloccate 15 persone al Santuario

Una frana di vaste proporzioni ha interrotto, nelle scorse ore, la strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine, isolando di fatto la basilica e il complesso mariano. Il dissesto si è verificato dopo oltre ventiquattro ore di piogge incessanti, che tra lunedì e martedì hanno scaricato sul territorio più di cento millimetri di acqua. La massa di fango ha travolto alberi, sterpaglie e parapetti, scivolando a valle e ostruendo quattro dei tornanti che salgono verso Montevergine. All’alba di ieri lo scenario appariva drammatico: un tratto di strada completamente invaso dai detriti e l’impossibilità di raggiungere il Santuario, uno dei luoghi più importanti del culto mariano in Campania.

Funicolare ancora ferma

Alla chiusura della Provinciale si è aggiunta l’interruzione della funicolare di Air Campania. Pur trovandosi la stazione a monte in una zona non interessata dalla frana, l’impianto non può essere riattivato perché i tecnici non riescono a raggiungerlo in auto per avviare i motori. Sarà necessario un confronto tra istituzioni e società di gestione per definire un piano di ripartenza nelle prossime ore.

Quindici persone bloccate al Santuario

Al momento si trovano isolate in vetta circa quindici persone, rimaste al Santuario dopo il crollo. Sono tutte in buone condizioni e sono in contatto con i soccorritori, che provvederanno a riportarle a valle non appena la carreggiata sarà nuovamente percorribile dai mezzi di emergenza.

Nella giornata di ieri il maltempo ha continuato a interessare l’area, con piogge meno intense in quota e nevicate sulla cima del massiccio.

Squadre al lavoro e tavoli operativi

La strada è stata immediatamente chiusa al transito per consentire l’intervento delle squadre di tecnici e operai, impegnati nelle prime operazioni di sgombero del fango e di messa in sicurezza.

Nel frattempo si sono tenuti diversi incontri operativi che hanno coinvolto amministrazioni comunali, Provincia, Prefettura, Anas, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e rappresentanti dell’Abbazia di Montevergine. L’obiettivo è definire tempi e modalità per ripristinare il collegamento e garantire la sicurezza di residenti, pellegrini e operatori.