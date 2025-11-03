«Esigo giustizia, anche tra anni. Sento dentro di me l’amore, la determinazione e i valori che lui ha seminato in me e nella nostra famiglia. Le scelte che queste persone hanno fatto quella sera saranno pagate». Sono le parole di Sharon Scarpati, figlia di Aniello Scarpati, l’agente di polizia morto in un incidente stradale causato da un SUV che ha travolto la sua auto di servizio. La giovane è intervenuta nel corso della trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante.

«Sono paralizzata dal dolore – ha proseguito Sharon –. Io e papà ci completavamo, lo porterò sempre con me. Mi diceva sempre che era fiero di essere un servitore dello Stato».

Poi il ricordo dell’ultima sera trascorsa insieme:

«L’ultima volta che l’ho visto era la notte di Halloween. È uscito per andare a lavorare alle 23.30. Mi ha detto “statte accuorta”, e poi: “spero che passi presto questa nottata e che non succeda niente”».

Parole che oggi risuonano come un addio e una promessa: quella di una figlia che chiede verità e giustizia per suo padre.