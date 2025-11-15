Il Gruppo scandinavo JYSK, specializzato in mobili e complementi d’arredo in stile nordico, sta rafforzando la sua presenza sul territorio italiano: attualmente sono circa 200 le posizioni aperte tra punti vendita, centri di distribuzione e sedi centrali. Le opportunità riguardano vari profili, dagli addetti alle vendite ai manager, fino al personale logistico e amministrativo.

Espansione di JYSK in Italia

Con oltre 100 negozi già attivi nel Paese e un piano di crescita ambizioso, JYSK continua a investire in nuove aperture. Il recente aumento del fatturato globale — +12% nell’anno fiscale 2024/2025 — rafforza la strategia di espansione del gruppo, anche in Italia.

Tra le aperture previste nelle prossime settimane figurano:

Vibo Valentia

Il centro commerciale Globo di Busnago (MB), con inaugurazione fissata per il 26 novembre 2025

San Donà di Piave (VE), il 27 novembre 2025

Queste nuove aperture vengono accompagnate da un aumento degli organici negli store esistenti, con assunzioni programmate su scala nazionale, comprese le isole.

Profili ricercati e tipologie contrattuali

JYSK sta selezionando un’ampia gamma di ruoli, tra cui:

Addetti Vendita / Assistenti alle Vendite (Sales Assistant)

Store Manager, Deputy Store Manager, Vice Store Manager

Referenti Logistici

Per le posizioni nei negozi, l’azienda offre prevalentemente contratti part-time (20, 24, 30 ore settimanali). I ruoli manageriali, invece, di solito prevedono un impiego a tempo pieno.

Inoltre, JYSK è alla ricerca di personale per i suoi uffici direzionali e amministrativi nelle sedi italiane di Roma, Bologna e Milano, con opportunità per figure come:

Receptionist

Assistente Amministrativo

IT Help Desk Support

Espansionisti Immobiliari (Retail Development)

Requisiti e attenzione alle categorie protette

L’azienda considera candidature anche da parte di persone appartenenti alle categorie protette, in particolare per i ruoli di vendita. Non vengono specificati requisiti fissi di esperienza per tutte le posizioni: alcune figure entry-level sono accessibili anche senza esperienza pregressa, mentre per i ruoli manageriali è richiesta esperienza nel retail.

Come candidarsi

Per partecipare ai processi di selezione di JYSK:

Visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di JYSK Italia

Cliccare su “Vai alle posizioni aperte” per visualizzare le offerte attuali

Selezionare il ruolo desiderato e inviare il proprio CV online seguendo la procedura indicata

È consigliabile controllare periodicamente la pagina, dato che nuove opportunità potrebbero sorgere in relazione a ulteriori aperture o all’espansione degli store esistenti.