Ispettore sventa un furto, poi viene preso a calci e pugni dai ladri

Un ispettore della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Poggioreale è rimasto ferito dopo essere intervenuto, fuori dall’orario di lavoro, per impedire un furto ai danni di un’anziana nel centro di Napoli. L’episodio, reso noto da Marianna Argenio, vice segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), evidenzia ancora una volta i rischi affrontati quotidianamente dagli agenti anche quando non sono in servizio. Secondo la ricostruzione, l’ispettore ha notato due uomini di origine straniera sottrarre il portafoglio e il telefono dallo zaino della vittima. Dopo essersi qualificato come appartenente alle forze dell’ordine, ha tentato di fermare i ladri, che sono subito fuggiti. Durante l’inseguimento l’agente è riuscito a recuperare uno dei telefoni persi dai malviventi.

Pochi minuti dopo, un uomo che teneva in braccio un bambino si è avvicinato pretendendo la restituzione del cellulare. Di fronte al rifiuto dell’ispettore e al suo tentativo di proseguire l’azione di polizia, l’uomo lo ha aggredito con calci e pugni. Alla violenza si è aggiunta anche la moglie dell’aggressore, contribuendo a colpirlo. L’intervento della Polizia di Stato presente in zona ha permesso di bloccare i responsabili.

L’ispettore ha riportato traumi contusivi multipli e una lesione alla spalla.

Il SAPPE ha espresso solidarietà al collega ferito, sottolineando la prontezza e il senso del dovere dimostrati. Il sindacato ribadisce inoltre l’importanza di garantire maggiori tutele al personale della Polizia Penitenziaria, spesso coinvolto in situazioni di pericolo anche al di fuori del servizio.

Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha lodato l’operato dell’ispettore e il lavoro dell’intero comando di Poggioreale, evidenziando come professionalità e collaborazione interna permettano di affrontare con competenza non solo le attività legate alla realtà carceraria ma anche situazioni che coinvolgono la sicurezza urbana.