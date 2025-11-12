Isabela Fernandes torna a distanza di dieci anni dal suo album d’esordio “Un futuro da difendere” con un nuovo progetto discografico: “Arresa”.

Nato con il contribuito di NuovoImaie, prodotto da Angelo Maugeri per Hopeful Music, questo nuovo album segna un punto di svolta per la poliedrica artista brasiliana, da poco divenuta anche cittadina Italiana.

Con la sua inconfondibile cifra stilistica ha realizzato brani che spaziano dal bossanova – richiamo della sua terra natia – a sfumature di brani che esaltano la sua voce riconoscibilissima e apprezzata in questi anni nel panorama della Christian Music Contemporary.

L’album uscirà il 16 dicembre, giorno del suo compleanno, su copia fisica e in digitale. Sette inediti che saranno destinati a grandi successi nel panorama musicale cristiano italiano.

L’artista ha dichiarato: “Per me non è un semplice lavoro discografico, ma anche e soprattutto l’occasione di un messaggio spirituale che sono certa arriverà ai giovani”.