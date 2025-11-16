Un uomo di 51 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’automobile a Napoli. L’incidente si è verificato alle 4.40 di questa notte, mentre la vittima stava attraversando la strada. Alla guida del veicolo coinvolto c’era un giovane di 20 anni.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118. Il pedone, le cui condizioni sono apparse da subito molto gravi, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Cardarelli. I medici hanno confermato il grave pericolo di vita, disponendo la prognosi riservata.

Accertamenti sulla dinamica del sinistro

Per i rilievi tecnici è giunta sul luogo la Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha avviato le procedure per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Gli agenti hanno:

ritirato la patente di guida al giovane conducente

sequestrato il veicolo coinvolto

disposto gli accertamenti urgenti per verificare eventuale assunzione di alcol o droghe

Indagini in corso

La Polizia Locale sta raccogliendo ulteriori elementi utili per definire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La posizione del 20enne resta al vaglio delle autorità competenti.