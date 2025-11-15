Un drammatico incidente mortale si è verificato a San Cipriano Picentino, dove un ciclista è stato travolto da un’automobile mentre percorreva una strada della zona. L’urto, estremamente violento, non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi. La ricostruzione della dinamica è ancora oggetto di accertamenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire le cause dello scontro e individuare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di una possibile distrazione o di un mancato rispetto delle norme di circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. L’impatto ha avuto ripercussioni anche sul traffico locale, con rallentamenti e code lungo la tratta interessata. L’automobile coinvolta è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche tecniche.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per definire in modo preciso cosa abbia provocato la tragedia.