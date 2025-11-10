Grave incidente stradale nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 novembre in via Giambattista Marino, nel quartiere Fuorigrotta, davanti allo Stadio Diego Armando Maradona, all’altezza del ristorante McDonald’s. Una ragazza di 14 anni è stata investita da una moto condotta da un giovane di 20 anni mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violento: la minorenne è stata sbalzata per diversi metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi e il trasporto d’urgenza al Cardarelli

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuto il 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha prestato le prime cure alla giovane. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: dopo essere stata stabilizzata, la ragazza è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è ora ricoverata in prognosi riservata.

Il motociclista si è fermato a prestare soccorso subito dopo l’incidente.

Indagini della Polizia Locale di Napoli

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo e coordinato dal Comandante Generale Ciro Esposito. Le indagini sono condotte sotto la supervisione della centrale operativa retta dal Comandante Lucio Sarnacchiaro.

Il 20enne alla guida è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, come previsto dalla prassi. La patente è stata sospesa e la moto sottoposta a sequestro. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto le testimonianze dei presenti. Non si esclude che vengano acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le condizioni della ragazza restano gravi e i medici del Cardarelli mantengono la prognosi riservata.