Operazione della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa I.A.E.S., contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. Gli agenti, al termine di un’attività di pedinamento, hanno sorpreso due cittadini extracomunitari mentre tentavano di abbandonare sulla pubblica via circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria.

I due viaggiavano a bordo di un furgone Ford Transit, intercettato nei pressi del Campo Rom di Scampia, area già oggetto di controlli ambientali intensificati.

Il sequestro e la denuncia

Colti in flagranza di reato, i due uomini sono denunciati all’autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale. Il furgone utilizzato per il trasporto illecito è sequestrato, mentre i rifiuti – come disposto dal pubblico ministero di turno – sono conferiti presso l’isola ecologica dell’Asia Napoli per il corretto smaltimento.

Controlli rafforzati sul territorio

L’operazione rientra nel piano di contrasto agli sversamenti illegali di rifiuti speciali e pericolosi che la Polizia Locale di Napoli sta conducendo in diverse aree periferiche della città, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.