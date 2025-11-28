Inps, Bonus da 155 euro a Natale

Dicembre rappresenta un mese decisivo per molte famiglie italiane. Tra festività, spese straordinarie e chiusure bancarie, la disponibilità economica diventa centrale per la gestione del bilancio domestico. Per agevolare i cittadini in questo periodo particolarmente impegnativo, l’INPS ha predisposto un calendario di accrediti anticipati che riguarda pensioni, sussidi e bonus destinati alle fasce più fragili.

Di seguito una panoramica dettagliata delle date da segnare per Assegno Unico Universale, Assegno di Inclusione (ADI), indennità di disoccupazione Naspi e Bonus Natale per i pensionati.

Assegno Unico Universale: pagamenti anticipati per dicembre

Per evitare sovrapposizioni con le festività, l’INPS ha rimodulato le finestre di pagamento dell’Assegno Unico:

Beneficiari senza variazioni:

Chi riceve regolarmente l’assegno e non ha presentato aggiornamenti ISEE o modifiche del nucleo familiare riceverà il pagamento tra il 17 e il 19 dicembre 2025.

Nuove domande e pratiche aggiornate:

Coloro che hanno comunicato variazioni (come la nascita di un figlio) o presentato una nuova richiesta a novembre vedranno l’accredito nell’ultima settimana di dicembre o nei primi giorni di gennaio 2026.

Gli importi restano quelli previsti dalla normativa: da 50 a 175 euro come quota base, con importo massimo per ISEE sotto i 15.000 euro e maggiorazioni per figli disabili o minori di 3 anni.

Assegno di Inclusione (ADI): ricariche anticipate per le festività

Anche per l’Assegno di Inclusione sono previsti accrediti anticipati, con l’obiettivo di rendere disponibile il sussidio sulla Carta di Inclusione in tempo utile per le spese natalizie.

Prime mensilità e arretrati:

Chi è in attesa del primo pagamento o di mensilità arretrate riceverà l’accredito il 15 dicembre 2025.

Rinnovi mensili:

Per i beneficiari già attivi, la ricarica sarà disponibile dal 20 dicembre 2025, in anticipo rispetto alla consueta fine del mese.

L’importo medio stimato è di circa 780 euro per i singoli, con integrazioni legate all’affitto e alle scale di equivalenza familiari.

Naspi: quando arriva l’indennità di disoccupazione

La Naspi non segue una data fissa nazionale, poiché i pagamenti dipendono dall’elaborazione delle singole sedi INPS. Tuttavia, dicembre mantiene una certa regolarità nei flussi:

Beneficiari con domanda già attiva:

Per chi ha presentato correttamente la DID entro novembre, l’accredito è previsto tra il 10 e il 15 dicembre 2025.

Nuove richieste:

Le domande presentate a inizio dicembre richiedono normalmente 30–45 giorni di lavorazione. Il primo pagamento, quindi, è atteso a gennaio 2026.

Carta Acquisti e Bonus Natale: cosa aspettarsi

Carta Acquisti (Social Card)

La ricarica bimestrale da 80 euro, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2025, è stata già erogata a fine novembre. L’importo è quindi immediatamente disponibile per acquisti alimentari, farmaci e pagamento di utenze, con uno sconto del 5% nei negozi convenzionati.

Bonus Natale per i pensionati

Il cosiddetto “Bonus Natale”, pari a 154,94 euro, viene riconosciuto come somma aggiuntiva (ex maggiorazione sociale). È stato erogato automaticamente il 1° dicembre 2025, insieme alla pensione e alla tredicesima. Non è un bonus una tantum, ma un’integrazione prevista dalla normativa.