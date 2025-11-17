Intervento dei carabinieri nella chiesa di via Oasi a Giugliano in Campania, dove un uomo di 67 anni ha disturbato la celebrazione eucaristica suonando un tamburo durante la messa. Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Giugliano, l’uomo – residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine – sarebbe entrato in chiesa prima dell’inizio della funzione e avrebbe iniziato a percuotere lo strumento provocando forte rumore e disagio tra i presenti. Dopo alcuni minuti si è allontanato autonomamente.

L’episodio sarebbe legato a precedenti lamentele del 67enne riguardo al suono delle campane, che da tempo gli provocherebbero fastidio. Il parroco, contattato dai carabinieri, al momento non sembra intenzionato a presentare denuncia.

La situazione è tornata alla normalità e non si sono registrati ulteriori disordini.