Incidente tra due auto: morte tre donne

Tre donne sono morte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la statale 652 “Fondo Valle Sangro”, nel territorio di Atessa, in provincia di Chieti. Lo schianto tra due automobili è avvenuto intorno alle 13.30 all’altezza del km 66,300, provocando la chiusura provvisoria della strada in entrambi i sensi di marcia. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica per comprendere cosa abbia portato allo scontro frontale. Nel frattempo, la circolazione è deviata sulle strade locali, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e le squadre Anas, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.