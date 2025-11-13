Un grave incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 20 anni nella notte tra Latiano e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. La vittima, Angelo Prete, era alla guida di una Fiat 500 Abarth quando, intorno alle 23:25, ha perso il controllo del veicolo sulla strada provinciale SP 46. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell’incidente, l’auto è uscita di carreggiata, sfondando un muretto a secco che ha amplificato l’impatto, prima di terminare la corsa nel cortile di una villa adiacente.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi hanno provveduto ai rilievi del sinistro e alla messa in sicurezza dell’area.

Le autorità locali stanno proseguendo gli accertamenti per determinare con precisione le cause dell’incidente.