Incidente mortale nel circo a Sant’Anastasia, fuori pericolo lo stuntman ferito

Lo stuntman messicano di 43 anni rimasto ferito ieri sera a Napoli durante uno spettacolo circense è stato trasferito dall’Ospedale del Mare al San Giovanni Bosco. Le sue condizioni risultano stabili e non è in prognosi riservata. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. L’incidente è avvenuto durante un numero acrobatico in cui tre motociclisti si esibivano all’interno della tradizionale “sfera d’acciaio”. Nel corso della performance, un motociclista cileno di 26 anni, Christìan Quezada Vasquez, è caduto al centro della struttura, perdendo la vita sul colpo.

Gli altri due artisti hanno tentato di evitare l’impatto rallentando la corsa, ma nel tentativo sono finiti per scontrarsi tra loro, riportando ferite di diversa entità. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.