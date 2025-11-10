Traffico rallentato questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, a causa di un incidente verificatosi tra gli svincoli di Capodimonte e Camaldoli, in direzione Pozzuoli. Secondo quanto segnalato dalle webcam della Tangenziale di Napoli, si registrano attualmente code di circa 2 chilometri. La circolazione resta fortemente rallentata, con tempi di percorrenza significativamente aumentati.
Gli automobilisti sono invitati a percorsi alternativi o a valutare deviazioni per ridurre i disagi.
Per monitorare la situazione in tempo reale, è possibile consultare le webcam della Tangenziale lungo il tratto interessato.