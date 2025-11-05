Si è spento a tre settimane di distanza dalla moglie Andrea Cardiello, 86 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo il rettilineo di San Marzano, nel territorio di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Anche la moglie, Giovanna Boccia, coetanea, era deceduta poche ore dopo il ricovero all’ospedale Luigi Curto di Polla.

L’incidente e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia viaggiava a bordo della propria vettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con un’altra automobile. L’impatto, avvenuto lungo un tratto rettilineo, è stato particolarmente violento. Entrambi i coniugi erano stati trasportati d’urgenza al nosocomio di Polla, dove le loro condizioni sono apparse subito gravi.

Giovanna Boccia è deceduta la sera stessa del ricovero, mentre Andrea Cardiello ha lottato per tre settimane prima di spegnersi nello stesso ospedale.

Una coppia molto conosciuta nel territorio

Sposati da decenni, i due erano figure note nella comunità del Vallo di Diano. Per anni avevano gestito l’ospedale di Sant’Arsenio, diventando un punto di riferimento per operatori sanitari e cittadini della zona.

La loro scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità locale, che si è stretta attorno ai familiari per l’ultimo saluto a una coppia unita nella vita e nel destino.