Incidente con lo scarico della merce, operaio perde una gamba

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri sera allo Scalo Merci di Maddaloni-Marcianise, dove un operaio addetto alle manovre ferroviarie è rimasto coinvolto in un drammatico infortunio durante un’operazione tra un carro ferroviario e una gru. Nel corso della manovra l’uomo è rimasto con una gamba incastrata, riportando lesioni così estese da richiedere l’amputazione dell’arto dal ginocchio in giù.

I soccorsi e gli accertamenti immediati

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Ferroviaria e i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta, che hanno avviato le prime verifiche sulla dinamica dell’accaduto. Il lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e valutare l’eventuale presenza di criticità nelle procedure di sicurezza dello scalo merci. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire eventuali responsabilità.

Le reazioni dei sindacati

Sulla vicenda sono intervenuti Angelo Lustro, Segretario Generale Filt Cgil Campania, e Tommaso Pascarella, Segretario Generale Filt Cgil Caserta. I due rappresentanti sindacali hanno espresso solidarietà al lavoratore e ai suoi familiari, definendo l’accaduto «un ulteriore episodio drammatico che riporta al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro». Entrambi hanno sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione per prevenire incidenti che continuano a colpire il settore.

